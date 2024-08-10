تجديد حبس عاملة سرقت مجوهرات من داخل شقة بمنطقة التجمع 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الاول، تجديد حبس سيدة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من محل عملها في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لاتهامها بسرقة (مصوغات ذهبية)، من داخل المسكن محل عملها وأرشدت عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليها (مالكى محل مصوغات ذهبية "سيئا النية") أمكن ضبطهما والمسروقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.