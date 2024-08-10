تجديد حبس المتهم بانتحال صفة سيدة عبر تطبيق إلكترونى

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة سيدة لإستدراج السيدات عبر أحد التطبيقات الإلكترونية .

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية بشأن وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة سيدة عبر حسابين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية لإستقطاب السيدات وتسهيل قيامهم بالأعمال المنافية للآداب.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه") ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مادية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.