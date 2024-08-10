بنى سويف تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأبناء وبنات بني سويف، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، معرباً عن سعادته وتهانيه للمتفوقين في مختلف الأقسام والشُعب، لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة ومجاميع مرتفعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

كما طالب المحافظ الطلبة المتفوقين ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم الجامعية المقبلة واستكمال مشوارهم نحو التميز والنبوغ ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم، وموجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر، لاستعراض تقرير أعدته المديرية ،حول نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا،وتضمنت أعداد الأوائل أصحاب المراكز الأولى في الأقسام والُشعب من العلمي "علوم /رياضة "والأدبي وترتيبهم على مستوى المحافظة.

حيث أوضح وكيل التعليم أن لوحة شرف أوائل الثانوية العامة لهذا العام ضمت 30 طالباً وطالبة على مستوى المدارس المحافظة بواقع( 27 طالباً وطالبة أوائل الشعبة العلمية "15 علمي علوم +12 علمي رياضة"و13 أوائل الشعبة الأدبية )

وبحسب البيان الوارد من الوزارة للمديرية ، فقد جات لوحة شرف الأوائل على الترتيب التالي:

(أولاً) : أوائل علمي" علوم":

الأول: أحمد باسم محمد فريد (398درجة) إدارة ببا

الثاني : أسامة سيد حسين أحمد (397.5 درجة) إدارة بني سويف

الثالث: روفيدة عبد الرحمن رمضان (397 درجة)إدارة الواسطى

الرابع: مارلي ماركو سمير فرج (396.5 درجة) إدارة بني سويف

الخامس: محمد ماهر سيد جدامي (396 درجة) إدارة الفشن

السادس: رزان أسامة أحمد قرني (395.5 درجة) إدارة بني سويف

السابع: نورهان أبو العز مدكور حسين(395 درجة ) إدارة بني سويف

السابع مكرر: مايكل جورج يحيى صليب(395 درجة) إدارة بني سويف

السابع مكرر: أحمد عصام محمد مظهر (395 درجة) إدارة سمسطا

السابع مكرر :محمود محمد أحمد عبد القادر(395 درجة) إدارة بني سويف

السابع مكرر :نور أشرف على حميدة (395 درجة) إدارة بني سويف

السابع مكرر :بثينة عادل محمد محمد (395 درجة) إدارة بني سويف

الثامن: مينا إسحق غبريال عطا الله (394.5 درجة) إدارة ببا

التاسع : يوساب عاطف وليم ميلاد(394 درجة) إدارة ناصر

التاسع مكرر: منة الله إيهاب وفيق محمود(394 درجة) إدارة بني سويف

(ثانياً) : أوائل علمي" رياضة":

الأول: محمد جمال شحاتة محمد (399درجة) إدارة الواسطى

الثاني : محمد طارق عمر محمد (397.5 درجة) إدارة ناصر

الثاني مكرر: ـــ محمد رأفت محمد محمد (397.5درجة)/ إدارة بني سويف

الثالث: ـ على حسنين محمد حسنين (396.5 درجة) إدارة بني سويف

الرابع: أحمد محمد أحمد عبد القادر(396 درجة) إدارة بني سويف إدارة

الخامس: مازن أحمد فتحي أحمد(395 درجة) إدارة بني سويف

السادس: محمد حسونة عبد الرحمن دسوقي (394.5 درجة) إدارة الواسطى

السابع: مروة أيمن محمد حسن(393.5درجة) إدارة بني سويف

الثامن: عبد الرحمن محمود عزت أحمد ( 393 درجة ) إدارة بني سويف

التاسع :عبد الرحمن هاشم شيبة الحمد هاشم ( 392.5درجة) إدارة بني سويف

التاسع مكرر: محمد رزق عبد العليم عبد الحكيم (392.5درجة) إدارة اهناسيا

العاشر: نورالدين أسامة عامر السيد (392 درجة) إدارة بني سويف

(ثالثاً) : أوائل الشعبة الأدبية:

الأول: عبدالله عمر محمد أبو الفتوح (380.5درجة)إدارة بني سويف

الثاني زاد أحمد محمد رفعت (380 درجة) إدارة بني سويف

الثالث: ـــ يوسف ربيع فاروق حسن (379درجة) إدارة بني سويف

الرابع: دعاء حسن محمود سيد (377 درجة) إدارة بني سويف

الخامس: عبد الرحمن جمال شعبان محمد (376.6 درجة) إدارة بني سويف

الخامس مكررـ: شيماء مصطفى فاروق على (376.5 درجة) إدارة الفشن

السادس: محمد أحمد سيد محمد حسن (373 درجة ) إدارة بني سويف

السابع: عمرو سيد عبد الفضيل محمد (372.5 درجة) إدارة بني سويف

الثامن: محمد سامح رمضان عبدالنعيم ( 372درجة) إدارة بني سويف

الثامن مكرر :يوسف شعبان محمد عبد الرازق ( 372درجة) إدارة بني سويف

التاسع :مي حازم محمود سيد (371 درجة) إدارة بني سويف

العاشر :عمرو علاء نبيل عيد (370 درجة) إدارة بني سويف

العاشر مكرر: يوسف شريف ثروت ميخائيل (370 درجة) إدارة بني سويف