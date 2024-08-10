اليوم السابع
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انهيار شرفة عقار من 3 طوابق فى المحلة بالغربية دون إصابات

السبت، 10 أغسطس 2024 12:45 م
انهيار شرفة عقار من 3 طوابق فى المحلة بالغربية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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شهدت منطقة سكة طنطا، ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار شرفة منزل خالي من السكان مكون من 3 طوابق، دون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار شرفة منزل خالي من السكان بمنطقة سكة طنطا.

انتقلت قوة أمنية والحماية المدنية ومسؤلى حي ثان المحلة لمكان البلاغ، وتم إغلاق الشارع خوفا على أرواح المارة، حيث تبين أن المنزل خالي من السكان، وتم على الفور تشكيل لجنة هندسية من حي ثان المحلة والمنشأت الآيلة للسقوط، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل بشأنه.

 

 







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انهيار شرفة منزل بالمحلة

محافظة الغربية




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