انطلاق الملتقى التعريفى الأول لبرنامج الماجستير المهنى بكلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية الملتقى التعريفى الأول ببرنامج الماجستير المهنى، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور أحمد وهبان عميد الكلي،ة بحضور عدد من الشخصيات العامة بالإسكندرية.

يذكر أن تعد برامج الماجستير المهني في الاقتصاد أو العلوم السياسة متاحة لخريجي كافة الكليات والمعاهد العليا من مختلف التخصصات الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم وتعميق معرفتهم في هذين المجالين في ظل التطورات الحديثة والمستمرة في سوق العمل، واحتياج شريحة من المهنيين إلى برامج مهنية غير تقليدية على مستوى الدراسات العليا، تجمع بين معايير العمق الأكاديمي والتطبيقات العملية، وتركز على حاجات ومتطلبات سوق العمل المختلفة ولذا توفر فرصا ممتازة للتعلم والتطوير المهني وتمهد الطريق لمستقبل واعد في هذين المجالين.

ويهدف البرنامج الى تعزيز القدرات العلمية والعملية للمهنيين والعاملين في مجالي العمل الاقتصادي والسياسي بمصر والعالم العربي. إعداد قيادات على مستوى عال من التأهيل لخدمة مختلف مؤسسات القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني. تزويد الأفراد بالمعارف العلمية وتطوير المهارات التطبيقية المتخصصة وتشجيع التعاون بين الكلية كمؤسسة أكاديمية علمية وبين مختلف القطاعات المعنية و تنمية التفكير والرؤية الاستراتيجية في مجالات العمل الاقتصادي والسياسي. تحسين فرص العمل والدرجة الوظيفية في القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.