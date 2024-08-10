اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 01:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1594 حالة بالمجان خلال قافلة طبية بالمنيا ضمن حياة كريمة. صور

السبت، 10 أغسطس 2024 12:46 م
الكشف على 1594 حالة بالمجان خلال قافلة طبية بالمنيا ضمن حياة كريمة. صور معمل التحاليل
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1594 حالة خلال قافلة طبية بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط وذلك على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري، فى إطار خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل يتم تنفيذها من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا، مضيفاً أن القافلة وقعت الكشف الطبي علي 1594 حالة في تخصصات مختلفة شملت 331 حالة جراحة، 356 حالة أطفال، 272 باطنة، 40 نساء، 71 أسنان، 142 أنف وأذن، 346 جلدية، 36 تنظيم أسرة، وإجراء 171 تحليلاً متنوعاً، و 7 حالات أشعة عادية، و3 حالات أشعة تلفزيونية، و133 كشف مبكر للضغط والسكر، و 7 حالات خلع أسنان، وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 من أهالى القرية .

453839841_1503110663745721_7015565491076619698_n
 
453788866_477431165245381_5467840810498940134_n
 
453817401_1159718565333302_6281297902008579317_n
 






مديرية الصحة

قوافل طبيه

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة