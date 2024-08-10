الكشف على 1594 حالة بالمجان خلال قافلة طبية بالمنيا ضمن حياة كريمة. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1594 حالة خلال قافلة طبية بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط وذلك على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري، فى إطار خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل يتم تنفيذها من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا، مضيفاً أن القافلة وقعت الكشف الطبي علي 1594 حالة في تخصصات مختلفة شملت 331 حالة جراحة، 356 حالة أطفال، 272 باطنة، 40 نساء، 71 أسنان، 142 أنف وأذن، 346 جلدية، 36 تنظيم أسرة، وإجراء 171 تحليلاً متنوعاً، و 7 حالات أشعة عادية، و3 حالات أشعة تلفزيونية، و133 كشف مبكر للضغط والسكر، و 7 حالات خلع أسنان، وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 من أهالى القرية .