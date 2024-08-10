اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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القوات الروسية تسقط 20 صاروخا و153 طائرة مسيرة أوكرانية

السبت، 10 أغسطس 2024 04:16 م
القوات الروسية تسقط 20 صاروخا و153 طائرة مسيرة أوكرانية صاروخ
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و4 آخرين من طراز "باتريوت" و153 طائرة مسيرة تابعة لقوات النظام في أوكرانيا خلال الـ24 الساعة الماضية.


ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و16 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، و4 صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع والمضادة للطائرات، و153 طائرة مسيرة، 97 منها خارج نطاق العملية العسكرية الخاصة" .


وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف" .







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