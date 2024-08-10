اليوم السابع
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"القاهرة الإخبارية" تتسلم المقر الدائم لها بالأمم المتحدة في نيويورك.. فيديو

السبت، 10 أغسطس 2024 12:27 ص
"القاهرة الإخبارية" تتسلم المقر الدائم لها بالأمم المتحدة في نيويورك.. فيديو مقر القاهرة الإخبارية في نيويورك
كتب أحمد عبد الرحمن

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تسلمت قناة القاهرة الإخبارية المقر الدائم بمقر الأمم المتحدة في "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية. 
 
 
وعلق الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "حلم وتحقق أن يكون لنا هذا التمثيل الدائم بجوار مؤسسات إعلامية إقليمية ودولية، وبإذن الله يشكل هذا التواجد نافذة إخبارية جديدة جاءت في توقيتها في ظل هذا الصراع العالمي".
 
وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: "كل الشكر للزملاء في القنوات الاخبارية وخاصة زميلي ياسر نور الدين مراسلنا في نيويورك.. مبروك للشركة المتحدة .. مبروك للإعلام المصري".
 

 

 







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