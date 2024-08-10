"العمل الدولية" تستقبل طلبات الاشتراك بـ"صاحبات المشروعات يمضين قدما" بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت منظمة العمل الدولية، عن بدء المقابلات للسيدات الراغبات بالاشتراك ببرنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدماً"، والذى يتم تنفيذه فى إطار خطة التعاون مع محافظة دمياط وفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط ووزارتى العمل والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وبتمويل من شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول.

وستبدأ المقابلات غدًا وفقًا لما هو مُعلن عنه بالجدول التالى، وذلك تمهيدًا لاطلاق البرامج فى 18 أغسطس الجاري بالجمعيات، حيث من المستهدف تدريب 20 سيدة بكل دورة بإجمالى 100 سيدة ضمن البرنامج.

وفى هذا السياق، وجه محافظ دمياط تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإعلان عن البرنامج وتوعيتهن بأهمية المشاركة، كما وجه أيضًا بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتنفيذ البرنامج و تعزيز أهدافه نحو تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج بمحافظة دمياط منذ عام 2018، حيث اشتركت خلال الفترة منذ هذا العام وحتى عام 2023 ( 950) سيدة ، حيث يأتى ذلك فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المحافظة وتمويل من شركة ميثانكس، "معاً لتنمية الشباب بمحافظة دمياط"، وذلك لدعم الشباب و تطوير مهاراتهم وتدريبهم بالمجالات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، وأيضًا تطوير قدراتهم نحو بدء وتطوير مشروعاتهم، بما يساهم أيضًا فى دعم مجالات ريادة الأعمال وجهود الدول للحد من البطالة وتشغيل الشباب.