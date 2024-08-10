الصحة: تدريب أطباء النساء والتوليد لتقليل معدلات الولادات القيصرية بالإسكندرية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق البرنامج التدريبى المكثف لأطباء النساء والتوليد فى محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع أكديما إنترنشونال التابعة للوزارة والتى تمثل ذراع الدولة فى توفير وسائل تنظيم الأسرة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال الدكتور الدكتور الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم إن البرنامج التدريبى شارك فية أكثر من 90 طبيب من طلاب الزمالة المصرية فى تخصص النساء والتوليد مشيرا إلي أن البرنامج التدريبى متطور ويحاضر فية كبار الأساتذة من الجامعات المصرية بهدف التعرف على أحدث برتوكولات العلاج والتشخيص الدقيق للأمراض بتخصص النساء والتوليد .

وتابع رئيس اللجنه العليا للتخصصات الصحية بـ وزارة الصحة والسكان إن البرنامج التدريبى يستهدف الكشف عن أهم الطرق الآمنه لـ الولادات القيصرية مع تقليل معدلات حدوثها بالإضافة إلى تقديم الحلول السليمة للسيدات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية خاصة من الأجيال المتطورة

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما إنترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان أن التعاون مع اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة يمثل حجز الزاوية فى تدريب وتعليم الأطباء لا سيما تخصص النساء والتوليد مشيرا إلي أن أكديما أنترنشونال تمثل ذراع الدولة فى دعم وتوفير كافة برتوكولات تنظيم الأسرة بما توفرة من وسائل تنظيم الأسرة من الأجيال المتطورة ذات الفاعلية الكبيرة .

وأوضح أنه يتم الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال توطين صناعة أحدث وسائل تنظيم الأسرة وذلك لتوفيرها فى السوق المحلى وتعزيز تواجدها داخل مستشفيات الحكومة وتابع : توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة يوفر الكثير من قيمة الفاتورة الاستيرادية لهذة الوسائل وتابع : يتم ضخ كافة الكميات المطلوبة للوزارة بشكل منتظم.

وتابع :شارك فى البرنامج التدريبى أكثر من 90 طبيبا من طلاب الزمالة المصرية بالأسكندرية ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج مع نهاية العام أكثر من 1000 طبيب على مستوى الجمهورية وسيتم تقديم برامج تدريب وتعليم طبى مستمر تستهدف اطلاع الأطباء على كل جديد حرصا على المريض وتابع : ما يتم التدريب علية يتفق مع أحدث الأدلة العلمية والاسترشادية