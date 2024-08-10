الدفاع السورية: القضاء على إرهابيين وتدمير آليات ومسيرات فى حلب وإدلب وحماة

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم /السبت/ مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين، وتدمير آليات لهم وعدد من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها فى أرياف حلب وإدلب وحماة.



وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم استهدفت وحدة من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريف حلب الغربى مقرات للإرهابيين فى قريتى "تديل - كفرعمة" أثناء اجتماعهم للتحضير لهجوم على المواقع العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم.



وأضاف البيان أن الوحدات العاملة على اتجاه ريف إدلب تصدت لهجوم إرهابى بعدد من المسيرات الانتحارية وتمكنت من تدمير خمس مسيرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها، كما استهدفت الوحدات العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالى عدة عربات وآليات للإرهابيين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها.