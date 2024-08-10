الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان مقتضب أورده موقع "روسيا اليوم" - أن الدفاعات الجوية المناوبة اعترضت ودمرت 26 مسيرة معادية فوق كورسك و6 أخرى فوق ياروسلافل.



وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في كورسك مساء أمس الجمعة، بينما تواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على كورسك الثلاثاء الماضي.