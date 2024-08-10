اليوم السابع
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الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق كورسك

السبت، 10 أغسطس 2024 11:09 ص
الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق كورسك مسيره
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.


وأوضحت الوزارة - في بيان مقتضب أورده موقع "روسيا اليوم" - أن الدفاعات الجوية المناوبة اعترضت ودمرت 26 مسيرة معادية فوق كورسك و6 أخرى فوق ياروسلافل.


وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في كورسك مساء أمس الجمعة، بينما تواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على كورسك الثلاثاء الماضي.







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