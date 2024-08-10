الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية

أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعها الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا والواقعة غربي روسيا.



وقالت الوزارة ، في بيان اليوم الجمعة أورده موقع "روسيا اليوم" ، " تم التصدي في 9 أغسطس حوالي الساعة 19.00 بتوقيت موسكو، لمحاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، وتم تدمير 4 طائرات بدون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوية العاملة على أراضي مقاطعة كورسك".



كما أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمات القوات الأوكرانية، وتم إسقاط 4 صواريخ أوكرانية وأربع طائرات مسيرة.



من جهة أخرى ، أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أن القيادة الغربية تشرف على عمليات القوات الأوكرانية في الهجوم على كورسك الروسية.



وقال علاء الدينوف ، في فيديو مسجل ، : "نسجل الآن على جميع المحاور تواجد الكثير من الفرنسيين، والكثير من البولنديين، أي الكثير من الأجانب، وبالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية يقودها مقر حلف "الناتو" بنفسه ، هذا شيء لا لبس فيه، لأنه من غير المرجح أن يتمكن الأوكرانيون أنفسهم من صياغة هذا المخطط".



وأكد تدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال يومين.



وأضاف: "ربما لم يكن لدينا أي شيء مثل هذا خلال العملية العسكرية الروسية، بحيث يتم تدمير هذا العدد الكبير من الآليات ويتم القضاء على هذا العدد من العسكريين الأوكرانيين في هذه الفترة الزمنية القصيرة" ، ونوه بأن القوات الأوكرانية سحبت قواتها من الحدود البيلاروسية إلى مقاطعة كورسك.



ويذكر أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا منذ يوم 6 أغسطس الجاري، ما تسبب بإصابة 66 شخصا بينهم 9 أطفال ، كما أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أمس.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الجمعة أن الجيش الأوكراني خسر على محور كورسك 280 جنديا و27 مدرعة خلال آخر يوم، ليبلغ إجمالي خسائره 945 جنديا و102 من المدرعات منذ بداية الهجوم.



ودمرت ضربات جوية 5 ناقلات جند مدرعة من طراز Stryker في منطقة يوجني، ورتلا من القوات الأوكرانية يضم دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" في منطقة قرية مارتينوفكا.