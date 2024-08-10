الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن فى أعقاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة

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طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم /الثلاثاء/ المقبل، وذلك فى أعقاب قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب مجزرة جديدة بقصفه لمدرسة "التابعين" التى تأوى نازحين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 100 فلسطينى على الأقل.



وأفاد مصدر دبلوماسى جزائرى بنيويورك، أن طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتى بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الهجوم الجوى الذى شنه جيش الاحتلال الإسرائيلى على مدرسة فى غزة.



وأضاف المصدر أن هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين، موضحا أن طلب الجزائر يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى فى مجلس الأمن.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد ارتكبت، فجر اليوم، مجزرة جديدة فى مدرسة "التابعين" التى تأوى نازحين فى حى الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 100 شخص على الأقل وإصابة العشرات.



ومنذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلى عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 39 ألف شهيد، وأكثر من 91 ألف مصاب، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت فى نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.