الجزائر تشارك فى الاجتماع الـ8 لمديرى الجمارك لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

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شاركت الجزائر، الجمعة، بالعاصمة الغانية أكرا، في أعمال الاجتماع الثامن للمدراء العامين للجمارك لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأوضحت المديرية العامة الجزائرية للجمارك- في بيان- أنه تمت مناقشة خلال هذا الاجتماع، الذي شارك به المدير العام للجمارك الجزائري اللواء عبد الحفيظ خبوش، وانعقد بمقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بأكرا، العديد من المسائل المتعلقة بالشأن الجمركي في إطار المنطقة على غرار "وضع الصيغة النهائية لوثيقة العبور، والنظر في المسائل العالقة بشأن شهادة المنشأ الإلكترونية".



وأضاف البيان، أنه تم النظر، خلال الاجتماع، في تقارير مختلف لجان المنطقة، لاسيما تقرير الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المكلفة بتسهيل التجارة والتعاون الجمركي والعبور، والذي انعقد خلال الفترة الممتدة من 6 أغسطس الجاري، وحتى أمس الخميس، والذي سبق اجتماع المدراء العامين اليوم.



يذكر أن الجزائر كانت قد صادقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي (رواندا) يوم 21 مارس 2018.