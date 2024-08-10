التنمية المحلية: 5 دورات لتأهيل 180 متدربًا من العاملين بالمحافظات

كتب ـ على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أعلنت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الثانى من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2024/2025، غدًا الأحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذى يتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 180 متدربًا من جميع المحافظات، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع فى برامج التدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية وتوفير كل ما يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما يساهم فى إحداث تغيير نوعى وملموس فى مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

وقالت الدكتور منال عوض، في بيان اليوم، إن دورات الأسبوع التدريبى الثانى لدورات سقارة تتضمن تنفيذ دورة تدريبية جديدة تنفيذ لأول مرة وهى دورة "مدخل اللامركزية وإصلاحات الإدارة المحلية" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، مشيرًة إلى أن الدورة تأتى فى ضوء اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 40 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بجميع المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع الحالى تتضمن أيضًا تنفيذ 3 دورات تدريبية وهي: دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج والآثار" لرؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع قطاع التخطيط والادارة الاستراتيجية بالوزارة، ودورة "إعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها" للمديرين والعاملين بإدارة الموارد البشرية والتدريب ومراكز التدريب بالمحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودورة "فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير" للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط والمتابعة والخطة الاستثمارية والمتابعة الميدانية والتفتيش والإدارة الاستراتيجية ومتابعة المشروعات بالتعاون مع قطاع التفتيش والتقييم والمتابعة بالوزارة وقطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد من تلك الدورات 112 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار دورة "قيادات نسائية مستوى متقدم" للأسبوع الثانى على التوالى والأخير والتى تستهدف 28 قيادة نسائية من خريجى دورات القيادات النسائية ويتم تنفيذها التعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، موضحًة أن البرنامج التدريبى يهدف إلى رفع قدرات القيادات النسائية للاستفادة بهم فى القيادة على كل المستويات وخلق أجيال من القيادات النسائية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الإدارة عن علم وممارسة، وأيضاً لتبادل الخبرات العلمية بين الأجيال، ويعتمد على زيادة المهارات الوظيفية التخصصية ومهارات الشخصية القيادية معاً.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتحسين مستوى الخدمات بالمحليات موضحًة أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم فى فتح آفاقا جديدة أمامهم، ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى تحدث فى مجالات العمل بالإدارة المحلية.

