البيت الأبيض: قلقون إزاء خسائر بشرية جراء غارة إسرائيلية على مدرسة فى غزة

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أعرب البيت الأبيض، اليوم السبت، عن قلقه العميق إزاء تقارير عن خسائر بشرية إثر الغارة الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة فى مدينة غزة.



وقال البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، " لا يزال عدد كبير من المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة فى حرب غزة ، وإننا على اتصال بنظرائنا الإسرائيليين الذين قالوا إنهم استهدفوا مسؤولين كبارا فى حماس ، ونطلب المزيد من التفاصيل".



جدير بالذكر أنه استشهد أكثر من 100 فلسطينى وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى حى الدرج شرق مدينة غزة.



وقال الدفاع المدنى الفلسطينى إن الطيران الحربى الإسرائيلى قصف مدرسة "التابعين" خلال تأدية المواطنين صلاة الفجر، بثلاثة صواريخ ، اثنان منها حربية ، والصاروخ الثالث كان صاروخ استطلاع.