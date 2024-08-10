البنتاجون: سنواصل العمل مع الحلفاء لضمان مساعدة أوكرانيا عسكريا ضد روسيا

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مواصلة العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء؛ لضمان مساعدة أوكرانيا عسكريا لمواجهة روسيا.



وكان البيت الأبيض أعلن صباح اليوم تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، تشمل صواريخ وذخيرة وأنظمة مضادة للدروع.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن حزمة المساعدات الأمنية الإضافية الجديدة تأتي لتلبية احتياجات كييف الأمنية والدفاعية.. مشيرة إلى أن هذه الحزمة تمثل الدفعة الثالثة والستين من المساعدات الأمنية التي قدمتها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.



ووفقا لبيان البنتاجون، تشمل المساعدات الجديدة (صواريخ ستينجر، ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، رادارات متعددة المهام، صواريخ تطلق من الأنابيب، وموجهة بصريًا، وموجهة سلكيًا (TOW)، وأنظمة جافلين وAT-4 المضادة للدروع، وسيارات الإسعاف متعددة الأغراض ذات العجلات عالية الحركة (HMMWV)، وذخائر الأسلحة الصغيرة).