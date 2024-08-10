اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 11:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: سنواصل العمل مع الحلفاء لضمان مساعدة أوكرانيا عسكريا ضد روسيا

السبت، 10 أغسطس 2024 10:31 ص
البنتاجون: سنواصل العمل مع الحلفاء لضمان مساعدة أوكرانيا عسكريا ضد روسيا الجيش الاوكرانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مواصلة العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء؛ لضمان مساعدة أوكرانيا عسكريا لمواجهة روسيا.


وكان البيت الأبيض أعلن صباح اليوم تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، تشمل صواريخ وذخيرة وأنظمة مضادة للدروع.


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن حزمة المساعدات الأمنية الإضافية الجديدة تأتي لتلبية احتياجات كييف الأمنية والدفاعية.. مشيرة إلى أن هذه الحزمة تمثل الدفعة الثالثة والستين من المساعدات الأمنية التي قدمتها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.


ووفقا لبيان البنتاجون، تشمل المساعدات الجديدة (صواريخ ستينجر، ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، رادارات متعددة المهام، صواريخ تطلق من الأنابيب، وموجهة بصريًا، وموجهة سلكيًا (TOW)، وأنظمة جافلين وAT-4 المضادة للدروع، وسيارات الإسعاف متعددة الأغراض ذات العجلات عالية الحركة (HMMWV)، وذخائر الأسلحة الصغيرة).







البنتاجون

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة