اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 03:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين ترحب بالبيان المصري القطري الأمريكي بشأن الوضع في قطاع غزة

السبت، 10 أغسطس 2024 03:00 ص
البحرين ترحب بالبيان المصري القطري الأمريكي بشأن الوضع في قطاع غزة عاهل البحرين
أ ش أ

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رحبت مملكة البحرين بالبيان المشترك، الصادر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي يدعو إلى وضع حد بصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللرهائن وعائلاتهم، وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف المملكة الثابت المؤيد لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).







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المصري القطري الأمريكي




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