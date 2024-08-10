الاتحاد الأوروبى: ندعم التحول الحاسم فى بنجلاديش والتعاون مع الإدارة الجديدة

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أعرب الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى التعاون مع الإدارة الانتقالية الجديدة فى بنجلاديش؛ ودعم التحول الحاسم؛ الذى ينبغى أن يكون جزءًا من عملية سلمية وشاملة تدعمها الحكم الرشيد والقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فى البلاد.



وهنأ الاتحاد الأوروبى - فى بيان صحفى صدر عن دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد، الدكتور محمد يونس والحائز على جائزة نوبل بمناسبة تأديته اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية فى بنجلاديش.



وذكر البيان أن "بنجلاديش تستهل - الآن - فترة انتقالية تتولى فيها الحكومة المؤقتة مهمة عظيمة تتمثل فى إعداد الأرضية للانتخابات الديمقراطية وضمان المساءلة عن الوفيات والعنف الذى شهدته البلاد مؤخرًا. هذه لحظة مهمة للمسار الديمقراطى للبلاد وتحقيق تطلعات شعب بنجلاديش وشبابها".