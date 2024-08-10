اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف مدرسة تؤوى نازحين شرق غزة

السبت، 10 أغسطس 2024 03:56 م
الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف مدرسة تؤوى نازحين شرق غزة غزة
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استهداف مدرسة التابعين، التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية ـ في بيان لها ـ رفض الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما شددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.







غزة

مدرسة التابعين

الاحتلال الاسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة