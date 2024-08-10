إيران: أي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا

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أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة ، أنّ "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، عن الممثلية قولها: إنّ لإيران الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.



وحول ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل، أوضحت الممثلية أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.