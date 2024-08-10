اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 12:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: أي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا

السبت، 10 أغسطس 2024 11:40 ص
إيران: أي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة ، أنّ "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، عن الممثلية قولها: إنّ لإيران الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.


وحول ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل، أوضحت الممثلية أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.







إيران

حماس

غزة

اسرائيل

الحرب الاسرائيلية على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة