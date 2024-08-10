إغلاق معبر مخالف على خطوط السكة الحديد بمركز بدر فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت على منع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بإعادة غلق معبر عشوائي ومخالف على خط السكة الحديد ما بين محطتي مديرية التحرير والبريجات بوحدة أم صابر وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، وذلك لما يترتب عليه من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.