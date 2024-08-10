إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى السريع أسوان القاهرة، قبل قليل أمام قرية أولاد عليو دائرة مركز شرطة البلينا وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص، ومركبة توك توك نتيجة التخطى الخطأ نتج عن التصادم إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين، تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والفحص بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص، ومركبة توك توك على الطريق السريع أمام نجع أبوعشره بقرية التابع لقرية أولادعليو دائرة مركز البلينا، نتج عن الحادث إصابة كيرلس . أ . ن 19 سنة يقيم بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا، وتم نقله للمستشفى الجامعى الجديد، وإصابة ماركو . م . أ 19 سنة ويقيم بذات العنوان، وتم نقله عن طريق الأهل، وإصابة جيد . ص . ج 18 سنة يقيم بناحية الزواتنا بحرى، وإصابة ماجد . ك . ف 19 سنة ويقيم بذات العنوان، وإصابة سناء . ع . ع 28 سنة يقيم بناحية الغابات، ومحمد . ح . م 58 سنة يقيم بناحية الروافع بمركز سوهاج، تم نقلهم إلى مستشفى برديس لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.