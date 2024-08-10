إزالة 63 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة و11 قيراطا و17 سهما، وتم تحرير 67 محضر مخالفة (مباني / زراعة) ومخالفات البناء خلال المرحلة الثانية للموجه 23، مشددا على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وأكد "عطية"، على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة، وأنه لن يسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

وأشار محافظ القليوبية، إلي أنه يتم حصر كافة أراضي الدولة والجهات المختلفة التي يتم استردادها في الحملات لاستغلالها في مشروعات خدمية للمواطن أو إعادتها لمنظومة الدولة في إقامة المشروعات التي كانت مقررة عليها من أجل العمل علي راحة المواطن، موضحا أن كل شبر يعود للدولة ضمن حق الشعب لن يتم السماح بضياعه أو عدم استغلاله في مشروعات ذات النفع العام ومنها الأسواق الحضارية ومجمعات الخدمات والتي سيتم التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إعتبارا من 31 أكتوبر 2023 وحتى الخميس الموافق 8 أغسطس من العام الجاري تمت إزالة 3872 حالة على مساحة 200 فدان و20 قيراط و14 سهم، وفى مخالفات البناء تمت إزالة 367 حالة على مساحة 37932 م2، وتم تحرير 2519 محضر.

ومن الجدير بالذكر، أن الموجة الـ 23 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى ويجرى تنفيذها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 31 أغسطس القادم وتنتهي في 20 سبتمبر 2024.