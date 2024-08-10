إتاحة خدمات استخراج الجوازات يومين أسبوعيا بجامعة أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مجمع خدمات جامعة أسيوط يقدم خدمات مهمة من خلال مكاتبه المتعددة، والتي تضم: كاتب البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والخدمات الشرطية ، وحجز تذاكر القطار، مشيرًا إلى أن مجمع الخدمات يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، الذي يقدم خدمات مهمة لأبناء الجامعة من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط، زيادة عدد أيام عمل خدمة استخراج الجوازات بمقر مجمع الخدمات؛ ليصبح يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع بدلاً من يوم واحد.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ اهتمام جامعة أسيوط بتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة باستخراج الجوازات على أبناء الجامعة، ومنتسبيها؛ في إطار الحرص على تخفيف الأعباء الحياتية، وتحسينها بشكل مستمر.



