أوكرانيا توافق على تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز نظام الدفاع الجوى

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن الموافقة على خطة لتطبيق إجراءات إضافية لتعزيز نظام الدفاع الجوي في البلاد؛ في ظل الحرب مع روسيا.



وأوضح زيلينسكي - خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة أركان القيادة العليا للجيش؛ حيث جرت مناقشة الجهود الدفاعية على المحاور الرئيسية التي تشن منها روسيا هجمات على أوكرانيا - أن الهدف من الخطة "حماية الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية والمرافق العسكرية".



ونقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم عن وزير الداخلية إيهور كليمينكو حديثه - خلال الاجتماع - عن إجراءات الحماية الشاملة للمدارس بالتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية في جميع الجوانب الأمنية؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



في حين استعرض رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، أوليه إيفاتشينكو - خلال الاجتماع - أحدث "الخطط" الروسية.

وفي المقابل، أفاد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، بأن الجيش الأوكراني و"المرتزقة الأجانب" في كييف يستخدمون في مقاطعة كورسك الأساليب نفسها التي يستخدمها إرهابيو "داعش".



وجاء في البيان الذي نشره جاتيلوف في قناة "تلجرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تصرفات المسلحين الأوكرانيين على أراضي مقاطعة كورسك هي ذات طبيعة إرهابية بشكل علني".



وتابع: "القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، تنتهح في الواقع نفس تصرفات "داعش"، فهم يطلقون النار من المعدات الثقيلة على المباني السكنية، ويطلقون النار على السيارات التي بها مدنيون، ويأخذون المدنيين كرهائن ويستخدمونها "كـ "دروع بشرية"، ويمارسون أعمال النهب والقتل للنساء والأطفال".



وأضاف جاتيلوف أن كل هذه الجرائم سيتم تجاهلها في الدول الغربية التي تشرف على نظام كييف، "المهتمة بشكل مباشر بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وزيادة تصعيدها".



وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.