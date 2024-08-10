أخبار مصر.. الحكومة تحذر من رسائل نصية تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله بشأن رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تقدم التعازى للبرازيل فى ضحايا تحطم طائرة بولاية ساو باولو

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر تحطم طائرة الركاب التي سقطت أمس بولاية ساو باولو ما أسفر عن مصرع جميع ركابها.

رئيس الوزراء يُوجه بضرورة تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين

في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3060 شكوى وطلبًا خلال يوليو.

الحكومة تحذر من رسائل منسوبة للبريد تستهدف طلب بيانات من المواطنين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي علي صبري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة. تنسيق الجامعات 2024.. 101 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات للثانوية العامة أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 101 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. مركز المناخ: ما يحدث فى الصعيد من أمطار وسيول ينذر بطفرات مناخية حادة قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ما يحدث في جنوب مصر للأسبوع الثالث على التوالي من أمطار صيفية رعدية وسيول، لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة. وزارة الصحة: سرطان الثدي ينتشر في الجسم والعلاج المبكر يقضى على المرض قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى بالجسم وتابعت: العلاج المبكر يقضى على المرض. مجزرة إسرائيلية فى غزة.. أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين إثر قصف مدرسة ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في فلسطين، واليوم السبت، داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.