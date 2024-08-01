15 معلومة تحميك قانونيا من الوقوع فى فخ "القانون لا يحمى المغلفين"

كتب أحمد عبد الهادي

انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال تفنن النصابين والمحتالين في الأساليب والحيل من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين، فهناك ما يعرف بالمستريحين الذين يعتمدون على الإغراء بالأرباح الشهرية وهناك من ينصبون عن طريق توظيف الأموال أو السفر إلى الخارج، وكذا فى بيع وشراء السيارات والأراضى والعقارات وغيرها.

وهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الشراء أو البيع أو التعامل المالى مع الآخرين، حتى لا تقع فريسة لعمليات النصب والاحتيال من قبل هؤلاء أو تقع في فخ جملة "القانون لا يحمى المغفلين"، والتى تقال عندما يتعرض أحد إلى النصب ولا يكون معه دليل أو مستند يثبت حقه، لذلك يجب اتباع الآتى حتى لا يتم النصب عليك وحمايتك من الاحتيال:

1. عدم توقيع أى ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.

2. لا تبيع أو تشترى شيئا إلا من خلال فاتورة أو إيصال استلام وتسلم.

3. لا تشترِى أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات من خلال الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له.

4. لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد السداد.

5. لا تتأخر في تقديم شكوى عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتى لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.

6. لا تعطى أموالا أو تستثمرها لدى أشخاص بل استثمارها بنفسك أو من خلال شخصيات اعتبارية والبنوك.

7. استشارة محامٍ قبل الشروع فى أى إجراء وقت حدوث مشكلة ووصلت للقضاء.

8. لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.

9. لا تترك بطاقتك الائتمانية لأى شخص أو إعطاء الرقم السرى لأحد.

10. لا تسجل المكالمات الهاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية.

11. يجب ألا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس.

12. لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له.

13. لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة أو ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مبلغ مالى.

14. يجب كتابة عقودك عند محام.

15. لا تشترى عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.