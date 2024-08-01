اليوم السابع
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1392 طالب يخضعون لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بنين خلال الأسبوع الأول

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:34 م
1392 طالب يخضعون لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بنين خلال الأسبوع الأول اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان
كتب - محمد صبحى

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استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان اليوم 231 طالبًا قاموا بتسجيل بياناتهم. كما خضع 698 طالبًا للاختبار الشخصى. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 1392 طالبًا.

ويذكر أن اختبارات القدرات بالكلية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة، منها 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.

ويشترط للقبول حصول الطالب على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية.

وقد وضعت المجلس الأعلى شروطًا محددة للقبول، منها ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، مع مراعاة العلاقة بين الطول والوزن.

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