‏أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن مقتنعة أن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من ‏أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إدارة بايدن مقتنعة ، أن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية، والرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله اللبناني، والاستخبارات الأمريكية تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية، والإيرانيون ووكلاؤهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.