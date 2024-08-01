وكيل وزارة الصحة بالأقصر يكشف تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة لخدمة الأهالى.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

التقي تليفزيون اليوم السابع مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، مع بدء مرحلة جديدة في مبادرة 100 يوم صحة من أول أغسطس الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة لليوم السابع، أن المبادرة تشمل حملات بفرق صحية متنقلة وثابتة تجوب كافة القري والنجوع في المدن المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

