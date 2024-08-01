وكيل صحة كفر الشيخ: تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر بتكلفة 40 مليون جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الدكتور محمد أبو السعد، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر بمدينة كفرالشيخ، عاصمة المحافظة بتكلفة 40 مليون جنيه، بقوة 105 أسرة منها 83 سريرا بالقسم الداخلي و22 سرير عناية مركزة لخدمة المرضى.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ونوابه، وعلاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بشأن أعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة للمنشآت الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة.

وأضاف وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، أنه تفقد مستشفى صدر كفر الشيخ لمتابعة أعمال التطوير لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، بحضور مدير عام الطب العلاجى، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ التطوير على عدة مراحل للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالتوازى مع أعمال التطوير.

وأشار وكيل المديرية، إلى أن أعمال التطوير تضمنت تطوير المبنى الرئيسي المكون من دور أرضى و 3 أدوار علوية وإنشاء مبنى مستجد (استقبال - طوارئ – عيادات)، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى للمستشفي، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت إنجازات لم يسبق لها مثيل في قطاع الصحة بفضل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحي على مستوى المحافظة.