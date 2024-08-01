وفد المجلس الأعلى للجامعات يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين

محمد صبحى

استقبلت كلية التربية الرياضية بنين وفدًا من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقد رافق الوفد الدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية التربية الرياضية بنين، خلال الجولة التفقدية وشملت مقار إجراء الاختبارات ولجان الاختبارات وغرف الكنترول.

وخلال الزيارة، تابع الوفد عن كثب مراحل عملية الاختبارات، مما يؤكد حرص المجلس الأعلى للجامعات على ضمان سير الاختبارات بكفاءة وشفافية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية.