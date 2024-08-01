وزير العدل يتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور ومحكمة شمال الابتدائية

كتب - إبراهيم قاسم

تفقد المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، مبنى مجمع محاكم دمنهور للوقوف على أعمال التطوير التي تجرى في المبنى بالكامل بعد حرقه في أحداث يناير 2011.

ووجه وزير العدل، بإجراء الأعمال المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين، ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها لدور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري.

كما تفقد، مبني محكمة شمال دمنهور الابتدائية الجديدة, وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الامامي واستراحة السادة المحامين, وعقد لقاء مع قضاة محكمة استئناف الاسكندرية وقضاة محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائيتين بحضور المستشار/ محمد مصطفى سالم- رئيس استئناف الاسكندرية وعضو مجلس القضاء الاعلى ورؤساء محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائية والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والسادة المحامين العامين لنيابات وسط وشمال وجنوب دمنهور الكلية, واستعرض خلالها جهودهم في انجاز الدعاوي القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة, والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوي وصولاً للعدالة المنشودة، كما التقى باعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة البحيرة وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.

والتقى أيضاً بالمحامين بمدينة دمنهور، حيث أكد على دورهم القانوني والهام ومشاركتهم للقضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

وفي ختام جولته قام بالمرور على مكتب توثيق دمنهور الكائن بمنطقة الأبعدية للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.



مكتب توثيق دمنهور



وزير العدل المستشار عدنان النفجرى



وزير العدل اليوم فى المركز التكنولوجى



وزير العدل على منصة القضاء



وزير العدل فى دمنهور



وزير العدل يستمع لشرح فى مكتب توثيق دمنهور