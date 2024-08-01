وزير الأوقاف ينعى عاملا توفى داخل المسجد ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته

كتب لؤى على

توجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة العامل عمر حلمي سليم خليل عامل مسجد العرفاني ببندر ملوي بالمنيا الذي توفي داخل المسجد منتظرًا صلاة العصر، حيث وجده إمام المسجد قد توفي بالمسجد الساعة الرابعة قبل العصر، وقد وقع في دفتر الأحوال الفجر والظهر وكان ينتظر صلاة العصر، حيث فاضت روحه إلى بارئها، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف المنيا بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف ( 30 ) ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناء على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة العامل (رحمه الله) بمسجده أثناء انتظاره الصلاة وأدائه لعمله.

ووجه وزير الأوقاف رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي بتكليف وفد من قيادات المديرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته.