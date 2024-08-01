ننشر الحركة الداخلية لضباط الشرطة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة 2024م، بمختلف الإدارات والمراكز والأقسام الشرطية.

شملت الحركة تسكين اللواء عبد اللطيف مزروع، مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام، واللواء أشرف النويشي، مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء محمد عزت، مساعدًا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء عيسوي حامد، مساعدًا لمدير الأمن للأفراد والتدريب، واللواء حسام نبيه، مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء هيثم غنيم، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة دسوق، واللواء سامر سمير، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول.

أسماء مأموري المراكز والأقسام الشرطية

وتضمنت حركة مأموري المراكز والأقسام الشرطية، العميد أحمد الأشرف المغازي، مأمورًا لمركز شرطة قلين، والعميد أحمد عبد العزيز، مأمورًا لمركز شرطة البرلس، والعميد خالد القاضي، مأمورًا لمركز شرطة الحامول، والعميد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة سيدي سالم، والعميد أحمد خلاف، مأمورًا لقسم شرطة بيلا، والعقيد أحمد حجازي، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعقيد أحمد الجمل، مأمورًا لمركز شرطة كفر الشيخ، والعقيد بهاء حمودة، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الأمير، مأمورًا لقسم شرطة دسوق، والعقيد إبراهيم مشرف، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعقيد هيثم عشماوي، مأمورًا لقسم أول كفر الشيخ، والعقيد فتحي رزق، مأمورًا لقسم ثان كفر الشيخ، والعقيد محمد يسري شاهين، مأمورًا لمركز شرطة بيلا، والمقدم عمر البحيري، مأمورًا لمركز شرطة فوة.

حركة المباحث الجنائية

كما تضمنت حركة المباحث، التي جاءت بالتنسيق مع العميد خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي، تسكين العميد هاني منير، رئيسًا لقسم التحريات بإدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد أبو الخير، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول، والعقيد محمد عبد العزيز، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم رامي شرف، مفتشًا لمباحث المنطقة المركزية، والمقدم محمد قطاطو، مفتشًا لمباحث سيدي سالم والرياض وقلين، والمقدم محمد عماد، مفتشًا لمباحث بيلا والحامول والبرلس، والمقدم محمد سمير، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد مخيمر، رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والمقدم ماجد بشر، رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، والرائد أحمد قطاطو، رئيسًا لمباحث المرور، والرائد أحمد بسيوني، رئيسًا لمباحث التموين، والرائد اسلام القرضاوي، رئيسًا لمباحث الآداب والرائد محمد أبو شعيشع، لمباحث الأموال العامة، والرائد أحمد يسري، رئيسًا لمباحث المسطحات، والرائد إسلام القرضاوي، رئيسًا لمباحث مكافحة الآداب العامة.

حركة رؤساء المباحث بالمراكز والأقسام

وشملت الحركة، المقدم ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والمقدم سعد الليبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والمقدم محمد كرم، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد صلاح الدين صالح، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد محمد هاني، رئيسًا لمباحث مركز الحامول، والرائد عمر أبو السعود، رئيسًا لمباحث مركز قلين، والرائد محمد عاطف، رئيسًا لمباحث مركز سيدي سالم، والمقدم أحمد مطاوع، رئيسًا لمباحث مركز فوة، والرائد أحمد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز مطوبس، والرائد محمد إسماعيل، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد محمد أبو حطب، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد عمرو أبو بكر، رئيسًا لمباحث مركز البرلس، والرائد مصطفى حامد، رئيسًا لمباحث مركز الرياض.

وكانت الحركة العامة لضباط الشرطة 2024، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شملت تجديد الثقة في اللواء إيهاب عطية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، وترقية اللواء عبد الحليم فايد، نائباً لمدير الأمن، خلفًا للواء محمود الكموني، والذي جرى ترقيته مديرًا لأمن المنوفية.



اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ