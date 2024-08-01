نائب محافظ سوهاج يلتقى أهالى ساقلتة فى حوار مجتمعى بمقر الوحدة المحلية.. صور

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، التي أقيمت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بحضور النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفى، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ولفيف من القيادات الشعبية، والمرأة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ، وجميع رؤساء الوحدات القروية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بالمواطن السوهاجي وتلبية احتياجاته وحل مشاكله.

ونقل نائب المحافظ خلال الحوار المجتمعي تحيات المحافظ للحضور جميعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الحوار المجتمعى، والجلسات التشاورية مع الأهالى والمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة، هو الوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول سريعة لها، ومراعاة العدالة فى توزيع المشروعات بين القرى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وناقش الاجتماع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومدى الاستفادة منها، وقدم الأهالى الشكر للقيادة السياسية على المبادرة، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يضع دائما الصعيد في مقدمة اهتماماته، من خلال إقامة مشروعات في كافة المجالات من البنية التحتية، والصرف، مياه الشرب، والتعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، ومجمعات خدمية وزراعية وتكنولوجية، والتى ساهمت بشكل كبير في تغيير واقع القرى إلى الأفضل.

كما تناول الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات التي تهم المواطنين، ومنها كثافة الفصول الدراسية، والسماد، واستكمال شبكة الطرق الداخلية بالقرى والتي تم الرد عليها بمعرفة المسؤولين التنفيذيين.

وأكد "عبد الهادى" أن المشاركة المجتمعية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل فتح باب الحوار مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم من "خدمات، ومرافق، ومشروعات" يمكن إدراجها ضمن الخطط المستقبلية، وتهدف الحوارات إلى المتابعة المستمرة للمشروعات، وتذليل العقبات أمامها، مع الالتزام بالخطط الزمنية؛ للانتهاء منها ودخولها الخدمة.