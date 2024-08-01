"مهرجان العلمين".. واجهة سياحية جديدة لمصر

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شهد مهرجان العلمين الجديدة ، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية منذ انطلاق نسخته الثانية في الحادي عشر من يوليو الماضي والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتستهدف الدورة الثانية من مهرجان العلمين مضاعفة أعداد من حضروا الفعاليات خلال الدورة الأولى ليصلوا إلى نحو مليوني زائر في الدورة الجديدة ، بحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي الذي أشار إلى وجود تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة؛ لتسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وشهد المهرجان تعاونا مثمرا مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة (U LIVe) ليستطيع متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون.

وتشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

ويتضمن البرنامج تنظيم 10 حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء المصريين والعرب من بينهم كاظم الساهر، عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، تامر عاشور، وويجز.

كما تشارك وزارة الثقافة في مهرجان العلمين بنحو 50 فعالية في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تقدمها فرق الفنون الشعبية من مختلف المحافظات المصرية إلى جانب فقرات للسيرك القومي ومنطقة عرض مميزة لمنتجات الخزف التراثية والتقليدية وعروض الليلة الكبيرة والأراجوز وخيال الظل وإقامة حفل لأوركسترا بيت العود، وآخر للموسيقار هاني شنودة.

وحملت زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة العلمين الجديدة رسائل ودلالات عدة منها أن مدينة العلمين الجديدة باتت وجهة الوفود العربية والأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على النشاط السياحي.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على اصطحاب ضيف مصر العزيز الشيخ محمد بن زايد، خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، لزيارة مهرجان العلمين وسط استقبال حافل من المواطنين.

وبدوره..أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمهرجان العلمين ودور الشركة المتحدة في تسليط الضوء على التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأكد مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم خلال زيارته لمهرجان العلمين الجديدة ، أن ما تقوم به الشركة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة للعام الثاني على التوالي "حاجة تفرح" ويبقي ما يقدم هو جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة والاستثمارات.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المهرجانات تروج لمصر في الخارج بشكل أكثر من رائع وأنه لا يبالغ عندما يقول أنه عندما يقابل كبار المسئولين في دول عربية وأجنبية، يجدهم يتحدثون عن العلمين من واقع ما ينقل لهم من قلب مهرجان العلمين الجديدة .. لافتا إلى أن دور المهرجان والشركة المتحدة هما ذراع لتسويق ما يحدث علي أرض مصر من إنجاز لأنه يحقق عوائد إيجابية على الدولة المصرية.

وشهد رئيس الوزراء جانبًا من فعاليات المهرجان، باستقبال وصحبةِ كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقام رئيس الوزراء في البداية بجولةٍ مُوسعة في المنطقة الترفيهية لمهرجان العلمين 2024؛ حيث تفقّد خلالها عددًا من الملاعب الرياضية لمتابعة الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية المتنوعة التي تتم بها ومن ذلك ملاعب "الاسكواش" و"التنس" وغيرهما.

واستمع مدبولي إلي شرح تفصيلي من قِبل المعنيين حول الأنشطة الترفيهية المختلفة القائمة كما تفقّد عددًا من المطاعم للاطمئنان على جودة الأغذية والمشروبات وملاءمة تلك المطاعم واستيعابها لذلك الحدث المُهم، وشاهد رئيس الوزراء مترجلًا بعض العروض الفنية الشعبية والتي أعرب مقدموها من خلالها عن ترحيبهم واحتفائهم.

وأعلن مدبولي خلال جولته إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة، للعام الثاني على التوالي، والتي تحظى بدعمٍ كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافياً.

أما فلسطين فلم تغب أبدا، عن مهرجان العلمين في دورته الحالية، إذ أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الأسر والمصابين الفلسطينيين بالإضافة لإنتاج أغنية تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني ، عُرضت لأول مرة في حفل افتتاح النسخة الثانية من المهرجان، بألحان الموسيقار مصطفى الحلواني وصوت الفنانة دينا الوديدي وصاحبها عرض الألعاب النارية و الشو المبهر من أحمد عصام.