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مهرجان العلمين "درة" قوة مصر الناعمة.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:31 م
مهرجان العلمين "درة" قوة مصر الناعمة.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

مهرجان العلمين "درة" قوة مصر الناعمة.. حفلات ترضى جميع الأذواق.. "المتحدة" تنقل وسائل السعادة للجمهور.. نواب: المدينة تحولت إلى مركز حيوى يجسد صورة رؤية مصر المستقبلية.. ورئيس هيئة تنشيط السياحة: رسالة للعالم أن مصر دولة آمنة ومستقرة.

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