منطقة الإسكندرية الأزهرية تختتم البرنامج التدريبي لتنمية المهارات اللغوية للوعاظ

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهريّة، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي "تنمية المهارات اللغوية للوعاظ وباحثي الفتوى"، أحد البرامج المقدمة من الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى؛ بهدف تطوير مهارات الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في مجالات الوعظ والإرشاد، وتقديم الاستشارات الدينية، والفتوى، والخطابة، وتزويدهم بأحدث الأدوات والمنهجيات في مجال الدراسات الإسلامية، مما يساهم في مكافحة الأفكار المتطرفة والعنيفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية ونشر الوعي الديني.

وتضمن البرنامج التدريبي والذي استمر لأسبوعين، عديد من موضوعات اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة، بدايةً من المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية والجملة الاسمية، مرورًا بالجملة المفيدة وأجزائها والموازنة بين الفاعل والمفعول، وتناول لبعض الموضوعات النحوية مثل الاستثناء والحال والتمييز والمعرب والمبني وأنواع الخبر والأسماء الخمسة، بالإضافة إلى أحوال الفعل المضارع وغيرها من الموضوعات.

وتضمن الأسبوع الثاني فشمل موضوعات مختارة من الحكم العطائية، والمجاز العقلي وأحوال الإسناد الخيري، والمجاز المرسل، والاستعارة والتشبيه والكناية والإيجاز والاطناب، بالإضافة إلى شواهد تطبيقية من علم البديع، وقراءة فصل في أسباب التقصير في العلم وبعض الموضوعات المختارة من وحي القلم للرفاعي، وفي نهاية التدريب تم تطبيق الاختبار البعدي لقياس أثر التدريب، في حضور الدكتور حسني التلاوي، أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وأشرف على البرنامج التدريبي، محمد كمال.

وشارك في التدريب نخبة من علماء اللغة العربية بجامعة الأزهر وهم الدكتور خالد محي الدين الدكتور جمال مصطفى ناصف، و أ.د عبد المجيد شعير، و الدكتور رمضان الجلجاموني، و الدكتور الدسوقي السخاوي، و الدكتور محمد سعيد، و د محمد الصولي، والدكتور نبيل أبو رفاعي. وكان بيت شباب الأزهر بمنطقة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وتحت إشراف أحمد الصغير، مدير البيت.