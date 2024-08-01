مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اقتحم مُستوطنون إسرائيليون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا المسجد بأكثر من مجموعة، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية.. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 35 شخصًا على الأقل، بينهم امرأة وفتاة وأطفال ومعتقلون سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير - في بيان مشترك - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، وطوباس، وأريحا، والقدس.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال نكلت خلال عمليات الاعتقال بالمواطنين واعتدت على المعتقلين وعائلاتهم، وأخضعت بعضهم لتحقيق ميداني، وألحقت دمارا بمنازلهم.

وباعتقال المواطنين الـ35، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 9890 في الضفة الغربية، والتي شملت كل فئات المجتمع، علماً أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.