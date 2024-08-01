محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من شركة فيكا الفرنسية ويتفقد مصانع إنتاج الأسمنت

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفدًا رفيع المستوى من شركة فيكا الفرنسية في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش. وقد حضر اللقاء اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

أعلن بيان صادر عن محافظة شمال سيناء اليوم، أن الوفد ضم كلًّا من لوكاس بيتر إيبل، نائب المدير التنفيذي لمجموعة فيكا، وبياترو كالا، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، ومدحت أبو جبل، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، ومصطفى حسين، مدير الشؤون الإدارية، ومراد جلال، مدير إدارة تطوير الأعمال، وأحمد مجدي، مدير إدارة الأمن، وممدوح رفاعي الكاشف، مسؤول العلاقات العامة.

وأكد المحافظ أن صناعة الأسمنت تعد من أهم الصناعات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير احتياجات المشروعات القومية والبنية التحتية التي تنفذها الدولة.

وأشار إلى عدد من المشاريع القومية في سيناء، منها ميناء العريش البحري الذي يقوم بتصدير المنتجات السيناوية، وعلى رأسها الأسمنت، إلى مختلف دول العالم. كما أضاف أن مشروع السكك الحديدية سيعزز عمليات التصدير، وخاصة الأسمنت، من خلال توفير الوقت والجهد.



من جانبه، أكد لوكاس بيتر إيبل، نائب المدير التنفيذي لمجموعة فيكا، أن الشركة تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في مصر وتعزيز موقع شركة أسمنت سيناء في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى المزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري من خلال توفير احتياجات السوق من هذه السلعة الاستراتيجية. بعد اللقاء، قام المحافظ بزيارة مصنع أسمنت سيناء في منطقة بغداد بوسط سيناء برفقة الوفد، حيث استمع إلى شرح مفصل من المهندس أحمد مباشر، مدير المصنع، حول عملية تصنيع الأسمنت والكميات المنتجة.



وأوضح مدير المصنع أن شركة أسمنت سيناء هي شركة مساهمة مصرية تنتج الأسمنت الرمادي في مصنعها بمنطقة الصناعات الثقيلة في قرية بغداد بمدينة الحسنة.

وأكد أن الشركة تعد من كبرى شركات إنتاج الأسمنت الرمادي في مصر، واعتبر موقع المصنع وتواجد مستثمر فرنسي في المنطقة دليلاً على المناخ الآمن والمستقر لجذب الاستثمارات.

