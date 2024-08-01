محافظ سوهاج يعلن إطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة"

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء د.عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن تدشين إطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة"، لتجوب مدن وقرى المحافظة المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة .

وثمن "سراج " جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيدا بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري، والمساهمة في بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين .

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه لكافة الحملات والمبادرات الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين الرئيسية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والتي يبلغ عددها 240 فريق تقريبا، لافتا إلى أن الحملة تستهدف كافة الفئات العمرية، بدءا من الولادة وحتى الشيخوخة .

الجدير بالذكر أن الحملة تشهد تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية منها " مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، مبادرة السيد الرئيس لصحة الأم والجنين، مبادرة السيد الرئيس لفحص الراغبين في الزواج، مبادرة الرئيس لفحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة السيد الرئيس للأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، مبادرة السيد الرئيس لفحص فيروس سي، مبادرة الرئيس لفحص فيروس سي لطلاب المدارس، مبادرة الرئيس لفحص الأنيميا و التقزم لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي، مبادرة الرئيس لفحص كبار السن، مبادرة الرئيس للأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ".

للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg

