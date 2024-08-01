محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين من الأيتام بمكتبه ويوقع كوكيل للعروس

المنوفية - محمود شاكر

في لفتة إنسانية طيبة، شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم عقد قران عروسين أيتام من مؤسسة تربية البنات والبنين التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم كوكيل للعروس بمكتبه بالديوان العام، وذلك لمشاركتهما فرحتهما فى إتمام زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

شهد على عقد الزواج محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، وبحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ، ومصطفى بسيونى نائب رئيس مجلس الإدارة ، والمهندس أسامة مدكور.

ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد ، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهما مساعدات مالية دعماً لهما ووعدهما بحضور حفل الزفاف، داعياً المولى عزو جل أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف واستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعماً لهما في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعظيم دور العمل الخيرى وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ الزوج بالمعاملة الحسنة والحفاظ على زوجته، مؤكداً لهما على دعمه الكامل والوقوف بجانبهما لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوى للمحافظ لما لمساه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهما ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.



اثناء كتب الكتاب



العروس توقع على عقد الزواج



المحافظ يتوسط العروسان