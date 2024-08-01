محافظ القليوبية يبحث حلول مشاكل منطقة أبو سنة الصناعية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءا مع رجال أعمال وأصحاب المنشأت الصناعية والتجارية بمنطقه أبو سنة الصناعية، لبحث بعد الموضوع المشاكل حيث أجري حوارا مفتوحا مع أصحاب المصانع والعاملين وتبادل معهم الحوار واستمع إلى مطالبهم وشكواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من أداء عمله لخدمة وطننا العظيم، والذى يستحق منا جميعا أن نسعى لوضعه فى مكانة لائقة بين الأمم، تحت قيادة الرئيس السيسى الذى يولى ملف الصناعة كل الاهتمام والعناية ودعم رجال الصناعة ومساندة كل المستثمرين الجادين سواء المستثمرين المصريين او العرب أو الأجانب.

وقد استعرض خلال اللقاء موضوعات توصيل المياه والصرف الصحي لأكثر من 100 منشأة صناعية وتجارية بمنطقة أبو سنة وأعمال استكمال تغطية ترعة البطاح بطول 1200م2، وأعمال رصف وتطوير الطريق البطيء بمنطقة أبو سنة بطول 3 كم، بالإضافة إلي 15 شارع فرعي من الطريق البطيء، بالإضافة إلي تحويل المنطقة لتكون منطقة صناعية يوجد بها كل الخدمات.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أنّ المحافظة سوف تشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها مدينة صناعية تجارية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء وتفعيل وحدات إطفاء ووحدة إسعاف بالمنطقة، مضيفا أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الإستثمار في ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية، مشيدًا بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم جهود المحافظة لتجاوز أي معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الاستثمار.

وقال محافظ القليوبية، إن خلق فرص عمل جديدة من أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأنها سيتم التوسع في تحويل المناطق الصناعية العشوائية الي مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية وتوفر فرص عمل أكثر وترتقي وتوفر حياة كريمة من خلال تطوير الصناعة والاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين سواء اقتصاديا أو بالدعم الفني والتقني حتي يكون هناك مردود اقتصادي عالي يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء وجه عطية، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام بالمحافظة، بدراسة وفحص طلبات التصالح المقدمة من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية بمنطقة أبو سنة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مساعد محافظ القليوبية للمشروعات والاستثمار وبمشاركة أعضاء مجلس النواب والشيوخ لفحص طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأكد "عطية"، حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.

عقب اللقاء أجرى محافظ القليوبية، جولة لتفقد الطرق التى تحتاج إلى إعادة رصف بالإضافة إلى تفقد منطقة المصرف لبحث كيفية تغطيته بالتنسيق مع مديرية الري، وقد وجه بدراسة إمكانية إقامة كوبري معدنى أو تغطية المصرف.

جاء اللقاء بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيخ بمدينة قليوب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي مساعد محافظ القليوبيه للمشروعات والاستثمار، والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري بالقليوبية، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومندوب من مديرية الطرق بالقليوبية.