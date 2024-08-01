محافظ الإسكندرية يفتتح ندوة "رؤية اقتصادية للتطوير والمشروعات المستقبلية"

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أعمال ندوة "رؤية اقتصادية للإسكندرية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر"، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية عرضا تفصيليا للدراسة والتي تستهدف من خلالها إعداد استراتيجية تنموية للنهوض بالإسكندرية ووضعها في المكانة التي تستحقها وتتناسب مع مقوماتها الفريدة وتاريخها العريق.

وخلال كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بالحضور موجها الشكر للغرفة التجارية بالإسكندرية على فتح باب النقاش لتلك الدراسة الهامة التي نأمل أن تحقق المرجو منها في تطوير الإسكندرية، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للإسكندرية، حيث شهدت تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة يأتي في مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار وغيرها من المشروعات الهامة التي ستحقق نقلة تنموية لمدينة الإسكندرية.

مؤكدًا أننا نخطط وننفذ ونتابع للتطوير بكل جهد مع مراعاة عامل الوقت ليشعر المواطن السكندري بالتحسن في الخدمات المقدمة إليه ويتحقق الرضا تجاه أداء الحكومة.

ومن جانبه، رحب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، بمحافظ الإسكندرية متمنيا له التوفيق في مهام منصبه لتعود الإسكندرية في عهده مقصد المستثمرين في شتى المجالات، فلن تعود الإسكندرية إلى واجهتها الحضارية المشرفة سوى بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية.