محافظ الإسكندرية يتفقد محطة التنقية الشرقية وشبكة صرف الأمطار

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عدة مشروعات خدمية وصناعية للوقوف على سير العمل بها، حيث بدأ بتفقد مشروع هضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية للصرف الصحي، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة ومعالجة الحمأة والتقليل من حجمها، مما يساعد في نقلها بشكل آمن، بالإضافة إلى إنتاج الغاز المستخدم في إنتاج 60% من الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل محطة التنقية الشرقية.

وتابع الفريق أحمد خالد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الجاري تنفيذه بميدان فيكتور عمانويل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الأشجار الأثرية بالميدان مع الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري له، كما استمع لشرح تفصيلي عن المشروع ومكوناته من استشاري المشروع والقائمين عليه.

وقام محافظ الإسكندرية بالمرور على محطة الصرف الصحي بشارع النقل والهندسة، لمتابعة عمل المحطة وتفقد أعمال إعادة الشيء لأصله بمحيط المحطة ، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ واستشاري المشروع.