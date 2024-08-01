محافظة أسوان تدرس تخصيص موقع يخدم المنظومة الصحية الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً لدراسة تخصيص موقع متميز يخدم أفرع الهيئات الثلاث للمنظومة الصحية الجديدة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحى.

يأتى ذلك فى إطار، الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم التنسيق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى.

وأشار، إلى أن تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، وهو ما نعمل على تنفيذه بتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية.

حضر الاجتماع، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد والدكتور أيمن عبد الله، مدير فرع التأمين الصحى وسيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلاً عن المهندس عصام يوسف، مدير عام الدعم الفنى للفروع.