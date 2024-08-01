لليوم الخامس.. محافظ أسوان يتابع حملات النظافة العامة برفع 310 طناً

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج حملات النظافة العامة الجارى تنفيذها بمختلف المراكز والمدن فى توقيت واحد بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للقضاء على كميات القمامة والمخلفات أولاً بأول، ولخلق أجواء جمالية وحضارية لمواطنى المحافظة وزائريها.

وأسفرت جهود الحملات فى يومها الخامس عن رفع 310 طن من القمامة والمخلفات ، وتم نقلها للمدافن العمومية بما يساهم بدوره فى خلق متنفس بيئى وصحى حيوى للمواطن الأسوانى.

وشملت المناطق التى تم تنفيذ الحملات بها ورش المياه ورى الأشجار بنطاق حى غرب داخل مركز ومدينة أسوان ، وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال مناطق السوق والعمارات والخور والغابة ، ونجع العرب، وشارع البحر، وطريق القاهرة/ أسوان الزراعى ، ومناطق العمارات ونجع العرب والسوق.

وفى مركز ومدينة نصر النوبة منطقة الأزهر وشارع طريق الجبل، وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى شرق المدينة ، وفى مركز ومدينة إدفو بداية من موقف الرمادى وحتى عزبة تلى جنوباً ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية الشارع الدائرى الجديد.

وفى مدينة كلابشة جميع المدارس والمصالح الحكومية ، وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة/ أسوان الزراعى ، والعمارات القبلية ، ومدخل خور الزق ، ومنطقة العسكراب ، وجنوب الرتاج ، وفى مدينة البصيلية مناطق المعمارية والشماخية جمع قمامة من المنازل، وفى مدينة السباعية بنطاق مربع سكنى شرق المدينة.



جانب من أعمال النظافة



حملات النظافة



رفع القمامة



رفع المخلفات من الشوارع



عمال النظافة